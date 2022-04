La Germinoise VTT Germaine Germaine Catégories d’évènement: Germaine

Marne

La Germinoise VTT Germaine, 15 mai 2022, Germaine. La Germinoise VTT Germaine

2022-05-15 08:30:00 – 2022-05-15 11:00:00

Germaine Marne Germaine Randonnée VTT au départ du terrain de football de Germaine.

3 parcours : 16 km / 28 km / 42 km. Inscriptions sur place à partir de 8h30 et jusqu’à 11h. cdfgermaine@gmail.com Germaine

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Agence de Développement Touristique de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Germaine, Marne Autres Lieu Germaine Adresse Ville Germaine lieuville Germaine Departement Marne

Germaine Germaine Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germaine/

La Germinoise VTT Germaine 2022-05-15 was last modified: by La Germinoise VTT Germaine Germaine 15 mai 2022 Germaine Marne

Germaine Marne