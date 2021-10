Germaine Germaine Germaine, Marne La Germinoise VTT Germaine Germaine Catégories d’évènement: Germaine

La Germinoise VTT 2021-11-07 08:30:00 – 2021-11-07 11:00:00

Germaine Marne Germaine Randonnée VTT organisée par le Comité des Fêtes de Germaine.

2 parcours au choix:

– 23 km : 368 m de dénivelé + : 5€

– 31 km : 502 m de dénivelé + : 7€

Inscriptions et départs libres de 8h30 à 11h depuis le terrain de football de Germaine. cdfgermaine@gmail.com dernière mise à jour : 2021-10-13 par

