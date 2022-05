La Gerbaude des Epicu’Rions

La Gerbaude des Epicu’Rions, 22 octobre 2022, . La Gerbaude des Epicu’Rions

2022-10-22 11:00:00 – 2022-10-22 17:00:00 C’est la fête de la fin des vendanges ! Un repas au tournebroche avec un dessert vous est proposé, accompagné des vins des vignerons de Rions, et agrémenté d’un concert ! C’est la fête de la fin des vendanges ! Un repas au tournebroche avec un dessert vous est proposé, accompagné des vins des vignerons de Rions, et agrémenté d’un concert ! C’est la fête de la fin des vendanges ! Un repas au tournebroche avec un dessert vous est proposé, accompagné des vins des vignerons de Rions, et agrémenté d’un concert ! Epicu’Rions dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville