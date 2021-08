La géothermie à Créteil Site de géothermie, 18 septembre 2021, Créteil.

La géothermie à Créteil

Site de géothermie, le samedi 18 septembre à 10:00

Le réseau de chauffage urbain de Créteil couvre les besoins en chauffage et en eau chaude de plus de 60 000 habitants. La chaleur, transportée sous forme d’eau chaude, est distribuée dans l’ensemble des logements et équipements par une trentaine de kilomètres de canalisations souterraines. Cette chaleur est produite par neuf chaufferies mixtes (gaz et fuel), deux chaufferies qui produisent de l’électricité, l’usine d’incinération des ordures ménagères, et un puits de géothermie. À Créteil, le puits de géothermie a été mis en service en 1985. L’eau est puisée à près de 2 kilomètres de profondeur, elle atteint alors une température de 76 °. La visite des salles de pompes à chaleur et des échangeurs est complétée par la projection d’un diaporama illustrant l’utilisation de la géothermie à Créteil.

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et pass sanitaire nécessaires

Visite commentée de la centrale de chauffage urbain par géothermie, guidée par la Société Dalkia.

Site de géothermie Rue des Réfugniks 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne



