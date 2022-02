La Géorgie, un pays au carrefour des cultures Palais du travail Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Les étudiants du master franco-géorgien (TSU-UFG-Lyon 2) “tourisme, patrimoine culturel” sont heureux de vous inviter à découvrir leur pays et ses nombreuses richesses patrimoniales à l’occasion d’une conférence, le 25 mars 2022 à 18h30 au Palais du travail, 9 place Lazare Goujon (Villeurbanne). Proposée dans le cadre de “Villeurbanne Capitale Française de la Culture 2022”, cette présentation sera accompagnée de danses et musiques géorgiennes grâce au talent de certains étudiants de cette première promotion. Après la conférence, un petit temps d’échanges permettra au public de poser des questions sur ce pays du Caucase aux traditions millénaires et à l’accueil légendaire… Une soirée au rythme de la culture Géorgienne ! Palais du travail 9 place Lazare Goujon Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon

