La géopolitique du sport en Russie : une autre façon de comprendre la guerre d’Ukraine Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, mardi 11 juin 2024.

Par Lukas Aubin, directeur de recherche à l’IRIS, docteur en études slaves, et membre du CRPM de l’université Paris Nanterre.

En Russie, Vladimir Poutine est une éclipse que tout le monde regarde mais qui masque la réalité de l’élite au pouvoir. Cette conférence propose d’utiliser le sport comme un filtre original pour mieux la dévoiler. En 2000, le président russe héritait d’un système sportif au bord du gouffre. Comment expliquer que celui-ci fonctionne désormais à plein régime malgré son exclusion partielle du sport mondial ? Réponse : la sportokratura. Une machinerie unique au monde au sein de laquelle circulent oligarques, politiques et athlètes de haut niveau. Véritable galaxie d’acteurs, elle met en branle l’intégralité de la société russe pour atteindre un objectif déclaré : hygiéniser la population, augmenter le patriotisme, rayonner sur la scène internationale, et accroître le pouvoir de son président. Jusqu’aux confins de la Russie, le sport est bien plus que du sport : il est un outil politique à l’usage du Kremlin qui permet de mieux comprendre la guerre d’Ukraine qui se joue actuellement.

