La géométrie rythmique de Jean d'Udine : une méthode de notation musicale à l'origine d'une danse synesthésique Institut national d'histoire de l'art (INHA), 7 décembre 2021, Paris.

du mardi 7 décembre au vendredi 7 janvier 2022 à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Descriptions verbales, repre sentations de la figure, conceptualisation du corps en mouvement et images des traces, du « chemin » sur la page devenue « sol me taphorique », les notations et partitions chore graphiques re vèlent la complexite des re seaux de relations techniques, esthe tiques, mate rielles entre arts visuels et cre ation chore graphique. Ces objets essentiels à l’histoire de la danse s’inscrivent e galement dans une histoire du livre, des publications scientifiques, une culture de la repre sentation technique des arts. Traite s, recueils ou notes de chore graphes relèvent de notations et de systèmes d’e criture multiples, sans cesse renouvele s, qui mêlent parfois images du danseur et transcription de la fluidite du mouvement dans des cre ations composites, dans l’hybridation du signe et de la figure dont il s’agira d’analyser les sources et correspondances visuelles (histoire de l’ornement, art des jardins, chronophotographie…). À partir des fonds conserve s à la Bibliothèque nationale de France et au Centre national de la danse, le programme invite à penser la place des pratiques graphiques et de l’image dans la cre ation chore graphique et dans ses processus de transmission, depuis les premières expe riences du xvie siècle jusqu’aux cre ations et interpre tations contemporaines, quand le recours au dessin comme outil de l’exploration esthe tique interroge aussi le statut des cre ations graphiques et de l’image, supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre. **En partenariat avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque nationale de France.** **Comité d’organisation** Pauline Chevalier, Lou Forster et Antonin Liatard (INHA) **Comite scientifique** Mathias Auclair (BnF), Laurent Barre (CN D), Sarah Burkhalter (Institut suisse des sciences artistiques, SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Marie Glon (universite Lille 3), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (muse e des Beaux-Arts de Lausanne), Laurent Sebillotte (CN D). **Programme de recherche** « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques », sous la direction de Pauline Chevalier (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques) ________ **A propos de ce séminaire** **La géométrie rythmique de Jean d’Udine : une méthode de notation musicale à l’origine d’une danse synesthésique** À la fois théoricien et critique, compositeur et rythmicien, Jean d’Udine est une figure souvent oubliée de la scène artistique du début du XXe siècle. En 1911 il conçoit la géométrie rythmique, une méthode qui découle de la gymnastique rythmique du pédagogue suisse Émile Jaques-Dalcroze et qui propose un apprentissage du geste chorégraphique par le biais d’une traduction graphique de la partition musicale. À l’aide de documents d’archives inédits, il s’agira d’analyser les principes de cette méthode à travers le prisme de l’esthétique synesthésique de son inventeur, pour ensuite en étudier la réception et la postérité. **Intervenante** Margherita Malogioglio (Sorbonne Université)

Institut national d'histoire de l'art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris



