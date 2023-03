La géologie de Lignières et ses environs Lignières Lignières Catégories d’Évènement: Aube

Aube Lignières Samedi 18 mars : LIGNIERES – Conférence : la géologie de Lignières et ses environs. A la salle des fêtes, à 17h. Avec Catherine Mével, directrice de recherche émérite au CNRS, Institut de physique du globe de Paris.

Organisé par l’association Autour de Nous. Entrée gratuite. autourdenous@orange.fr +33 3 25 73 39 21 Lignières

