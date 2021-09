La gentilhommière de Mursay : à la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné Échiré, 18 septembre 2021, Échiré.

La gentilhommière de Mursay : à la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné 2021-09-18 – 2021-09-19 Gentilhommière de Mursay Allée du Château

Échiré Deux-Sèvres

Situé en bord de Sèvre, le château de Mursay fut la résidence d’été du poète et compagnon d’armes d’Henri IV, Agrippa d’Aubigné. Sa petite fille, Françoise d’Aubigné, future Marquise de Maintenon, y a vécu par intermittence dans son enfance.

Les ruines, datant de la fin du XVIème et du début du XVIIème siècle ont été classées en 1952.

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite et présentant un handicap psychique. Petit parking à proximité.

Les Amis du château de Mursay

