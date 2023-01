LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire, 27 août 2023, Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire. LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

2023-08-27 – 2023-08-27 Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire Gennes-Val-de-Loire Voici l’une des randonnées VTT les plus importantes de l’Anjou (plus de 1000 participants sur 5 parcours de 25 à 100 km). Entre forêts et coteaux surplombant la Loire. Et pour les adeptes de la marche, plusieurs randonnées sont au choix. contacts@gennes-aventures.fr Gennes-Val-de-Loire

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Ville Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire lieuville Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire

LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire 2023-08-27 was last modified: by LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 27 août 2023 Gennes-Val de Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire maine-et-loire

Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire