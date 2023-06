Marché aux fraises La Geneytouse, 4 juin 2023, La Geneytouse.

La Geneytouse,Haute-Vienne

Marché aux fraises organisé par le Comité des fêtes. Différents stands d’artisanat, exposition, vente de produits régionaux, vide-greniers, randonnée pédestre, animations musicales avec l’union musicale de Saint-Léonard, repas au stand « Chez Claudius », groupe de variétés « Aloha »avec spectacle sur scène..

Dimanche 2023-06-04 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Strawberry market organized by the Comité des fêtes. Various craft stands, exhibition, sale of regional products, garage sale, walking tour, musical entertainment with the musical union of Saint-Léonard, meal at the stand « Chez Claudius », variety group « Aloha » with show on stage.

Mercado de la fresa organizado por el Comité des fêtes. Varios puestos de artesanía, exposición, venta de productos regionales, venta de garaje, recorrido a pie, animación musical con la unión musical de Saint-Léonard, comida en el puesto « Chez Claudius », grupo de variedades « Aloha » con espectáculo en el escenario.

Erdbeermarkt, organisiert vom Festkomitee. Verschiedene Stände mit Kunsthandwerk, Ausstellung, Verkauf von regionalen Produkten, Flohmarkt, Wanderung, musikalische Unterhaltung mit der Union musicale de Saint-Léonard, Essen am Stand « Chez Claudius », Varietégruppe « Aloha » mit Bühnenshow.

Mise à jour le 2023-03-16 par OT de St Léonard de Noblat