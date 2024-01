CINÉCO: GOODBYE JULIA La Genette Verte Florac Trois Rivières, mercredi 28 février 2024.

Florac Trois Rivières Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

Goodbye Julia

France, 2023, 2h00

Un film de Mohamed Kordofani

Avec Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma

Drame éclairant et magistral

Prix de la Liberté – Un Certain Regard au Festival de Cannes 2023.

Version originale sous titrée

Une étrange amitié…

Une étrange amitié lie une riche Soudanaise musulmane du Nord à une Soudanaise chrétienne du Sud démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l’une envers l’autre ?

On reconnait un bon film à plusieurs ingrédients :

1. Une bonne histoire et dans le cas de « Goodbye Julia » elle touche au thème universel de l’autre et du vivre ensemble malgré les différences culturelles et religieuses.

2. Une toile de fond qui révèle une situation au monde et dans le cas du Soudan, le film est très pédagogique dans son explication de ce conflit qui s’est tenu loin de nos yeux et de nos médias.

3. Enfin un bon casting et ici on ne peut que saluer le choix des rôles principaux, un duo de comédiennes exceptionnelles Siran Riak et Eiman Yousif.

Pour son premier film (et premier film Soudanais dans une compétition Cannoise), Mohamed Kordofani révèle sans juger la violence de deux communautés. De confession musulmane, le réalisateur (anciennement ingénieur) qui se dit « animé par un sentiment de culpabilité et un profond désir de réconciliation » est passé au cinéma pour essayer de se « débarrasser de ce racisme hérité ». Hymne à la paix donc, Good bye Julia est une magnifique tragédie dont on sort paradoxalement le cœur léger !

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes