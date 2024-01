CINÉCO: BLACKBIRD, BLACKBERRY La Genette Verte Florac Trois Rivières, mercredi 24 janvier 2024.

Florac Trois Rivières Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:30:00

fin : 2024-01-24

Blackbird, blackberry

Suisse, Géorgie, 2023, 1h50

De Elene Naveriani

Avec Eka Chavleishvili, Temiko Chichinadze, Lia Abuladze

Drame sensuel

Version originale sous titré

Le magnifique portrait d’une femme célibataire de 48 ans au coeur d’un villa…

Le magnifique portrait d’une femme célibataire de 48 ans au coeur d’un village traditionnel qui s’affranchit de ses chaînes et découvre l’amour et la sexualité tout en ne renonçant pas à son indépendance.

Blackbird, Blackberry (c.a.d. Le merle et la mûre) est un film profondément intelligent et intuitif, plus qu’une ode à la nature géorgienne, plus qu’une histoire d’amour douce-amère et plus qu’un portait d’une femme qui rejette les conventions. Son personnage Ethéro semble étrange, elle qui, célibataire de 48 ans, tombe amoureuse apparemment pour la première fois. Et pourtant, son histoire déborde de sensualité et de douceur. On suit Ethéro avec empathie, on l’encourage quand elle combat les préjugés, qu’elle dévore son gâteau à la crème, ou qu’elle ment pour retrouver son amoureux. Une très belle surprise présentée à la dernière Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes