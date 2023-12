APRÈS-MIDI PANTOUFLES – BALLET BROSS’ La Genette Verte Florac Trois Rivières, 1 décembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Dans le cadre de la semaine Portes Ouvertes de la Compagnie Ballet Bross’.

12h30 : Accueil autour d’une soupe hivernale

14h : Sieste guidée avec Pedro Pazeres (apportez vos pantoufles préférées, votre plus beau plaid et pourquoi pas votre super pyja….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



As part of the Compagnie Ballet Bross’ open week.

12:30 pm: Welcome with winter soup

2pm: Guided siesta with Pedro Pazeres (bring your favorite slippers, your best plaid and why not your super pyja…

En el marco de la Semana de Puertas Abiertas del Ballet Bross.

12.30h: Bienvenida con una sopa de invierno

14h: Siesta guiada con Pedro Pazeres (trae tus zapatillas favoritas, tu mejor manta y, por qué no, tu super pija).

Im Rahmen der Woche der offenen Tür der Compagnie Ballet Bross’.

12.30 Uhr: Empfang bei einer winterlichen Suppe

14.00 Uhr: Geführte Siesta mit Pedro Pazeres (Bringen Sie Ihre Lieblingspantoffeln, Ihre schönste Kuscheldecke und warum nicht Ihren Super-Pyja…

Mise à jour le 2023-11-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes