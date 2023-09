305 BELLECHASSE, DANS L’INTIMITÉ DES ATELIERS D’ARTISTES – MAXIME CLAUDE-L’ÉCUYER La Genette Verte Florac Trois Rivières, 28 septembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Documentaire / 2022 / 1h44

de Maxime-Claude L’Écuyer

305 Bellechasse, est l’adresse d’une ancienne usine de pâtes Catelli, située au confluent de la Petite-Patrie, du Mile-End et de la Petite-Italie, qui est devenue au fil du temps le refuge de nombr….

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Documentary / 2022 / 1h44

by Maxime-Claude L’Écuyer

305 Bellechasse is the address of a former Catelli pasta factory, located at the confluence of Petite-Patrie, Mile-End and Petite-Italie, which over the years has become a refuge for many…

Documental / 2022 / 1h44

de Maxime-Claude L’Écuyer

305 Bellechasse es la dirección de una antigua fábrica de pasta Catelli, situada en la confluencia de Petite-Patrie, Mile-End y Petite-Italie, que a lo largo de los años se ha convertido en refugio…

Dokumentarfilm / 2022 / 1h44

von Maxime-Claude L’Écuyer

305 Bellechasse ist die Adresse einer ehemaligen Catelli-Nudelfabrik, die sich am Zusammenfluss von Petite-Patrie, Mile-End und Petite-Italie befindet und im Laufe der Zeit zum Zufluchtsort für zahlreiche…

