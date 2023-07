CINECO: VERS UN AVENIR RADIEUX La Genette Verte Florac Trois Rivières, 20 septembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Cinéco diffuse « Vers un avenir radieux » Version originale sous titrée

Italie, 2023, 1h36

De Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Comédie dramatique

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film…..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Cineco broadcasts « Towards a bright future » Original version with subtitles

Italy, 2023, 1h36

By Nanni Moretti

With Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Dramatic comedy

Giovanni, a renowned Italian filmmaker, is about to shoot his new film….

Cinéco proyecta « Hacia un futuro brillante » Versión original subtitulada

Italia, 2023, 1h36

Por Nanni Moretti

Con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Comedia dramática

Giovanni, un reputado cineasta italiano, se dispone a rodar su nueva película….

Cinéco zeigt « In eine strahlende Zukunft » Originalversion mit Untertiteln

Italien, 2023, 1h36

Von Nanni Moretti

Mit Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Dramatische Komödie

Giovanni, ein bekannter italienischer Filmemacher, bereitet sich auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor….

Mise à jour le 2023-07-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes