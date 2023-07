CINECO : L’ODEUR DU VENT La Genette Verte Florac Trois Rivières, 13 septembre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Cinéco diffuse « L’odeur du vent », Version originale sous titrée

Iran, 2023, 1h30

De Hadi Mohaghegh

Avec Hadi Mohaghegh, Mohammad Eghbali

Drame léger

Synopsis

Un électricien est dépêché pour réparer un transformateur en panne près d’une maison isolé ….

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Cineco broadcasts « The Smell of the Wind », Original version with subtitles

Iran, 2023, 1h30

By Hadi Mohaghegh

With Hadi Mohaghegh, Mohammad Eghbali

Light drama

Synopsis

An electrician is dispatched to repair a broken transformer near an isolated house …

Cinéco emite « El olor del viento », Versión original subtitulada

Irán, 2023, 1h30

Por Hadi Mohaghegh

Con Hadi Mohaghegh, Mohammad Eghbali

Drama ligero

Sinopsis

Un electricista es enviado a reparar un transformador roto cerca de una casa aislada …

Cineco zeigt « Der Geruch des Windes », Originalversion mit Untertiteln

Iran, 2023, 1.30 Std

Von Hadi Mohaghegh

Mit Hadi Mohaghegh, Mohammad Eghbali

Leichtes Drama

Synopsis

Ein Elektriker wird losgeschickt, um einen defekten Transformator in der Nähe eines abgelegenen Hauses zu reparieren …

