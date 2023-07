CINECO : ELEMENTAIRE La Genette Verte Florac Trois Rivières, 2 août 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Cinéco diffuse « Elémentaire » à La Genette Verte, à 21h00.

USA, 2023, 1h42

De Peter Sohn

Animation famille

Synopsis:

Flam et Flack, un couple improbable, habitent dans une ville où les citoyens – feu, eau, terre et air – vivent ensemble. Cette jeune ….

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Cinéco screens « Elémentaire » at La Genette Verte, 9:00 pm.

USA, 2023, 1:42

By Peter Sohn

Family animation

Synopsis:

Flam and Flack, an unlikely couple, live in a city where the citizens – fire, water, earth and air – live together. This young …

Cinéco proyecta « Elémentaire » en La Genette Verte, 21h.

EE.UU., 2023, 1h42

Por Peter Sohn

Animación familiar

Sinopsis:

Flam y Flack, una improbable pareja, viven en una ciudad donde los ciudadanos -fuego, agua, tierra y aire- conviven. Estos jóvenes …

Cinéco zeigt « Elémentaire » in La Genette Verte um 21:00 Uhr.

USA, 2023, 1h42

Von Peter Sohn

Animation Familie

Synopsis:

Flam und Flack, ein unwahrscheinliches Paar, leben in einer Stadt, in der die Bürger – Feuer, Wasser, Erde und Luft – zusammenleben. Die junge Frau …

Mise à jour le 2023-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes