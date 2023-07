CINECO: QUAND TU SERAS GRAND La Genette Verte Florac Trois Rivières, 26 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Cinéco diffuse » Quand tu seras grand » à La Genette Verte, à 21h00.

France, 2023, 1h40

De Éric Métayer et Andréa Bescond

Avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gillain

Synopsis:

Comédie inter-générationnelle intelligente et questionnante.

Dans le….

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Cinéco screens « Quand tu seras grand » at La Genette Verte, 9:00 pm.

France, 2023, 1h40

By Éric Métayer and Andréa Bescond

With Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gillain

Synopsis:

An intelligent, questioning inter-generational comedy.

In the…

Cinéco proyecta « Quand tu seras grand » en La Genette Verte, 21h.

Francia, 2023, 1h40

De Éric Métayer y Andréa Bescond

Con Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gillain

Sinopsis:

Una comedia intergeneracional inteligente y que invita a la reflexión.

En la…

Cinéco zeigt « Quand tu seras grand » in La Genette Verte um 21:00 Uhr.

Frankreich, 2023, 1h40

Von Éric Métayer und Andréa Bescond

Mit Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Marie Gillain

Synopsis:

Intelligente, generationsübergreifende Komödie, die Fragen aufwirft.

In der…

Mise à jour le 2023-06-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes