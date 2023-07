CINECO: LA FEMME DE TCHAIKOVSKI La Genette Verte Florac Trois Rivières, 5 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Cinéco diffuse « LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » à 21h00 à La Genette Verte.

Drame, Biopic, romance – Durée 02h23

Origine: Suisse, France, Russie (VO)

De Kirill Serebrennikov

Avec : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Synopsis:

Le film est ….

2023-07-05

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Cineco screens « CHAIKOVSKY’S WIFE » at 9pm at La Genette Verte.

Drama, biopic, romance – Running time 02:23

Origin: Switzerland, France, Russia (VO)

By Kirill Serebrennikov

Starring : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Synopsis:

The film is …

Cinéco proyecta « LA ESPOSA DE CHAIKOVSKY » a las 21h en La Genette Verte.

Drama, biopic, romance – Duración 02h23

Origen: Suiza, Francia, Rusia (VO)

Por Kirill Serebrennikov

Protagonistas : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Sinopsis:

La película es …

Cineco zeigt « DIE FRAU VON TSCHAIKOWSKI » um 21:00 Uhr in La Genette Verte.

Drama, Biopic, Romanze – Dauer 02h23

Herkunft: Schweiz, Frankreich, Russland (OV)

Von Kirill Serebrennikov

Mit : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Zusammenfassung:

Der Film ist …

