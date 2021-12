La Genèse de Vienne, un exemple de recherche interdisciplinaire Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin, 11 janvier 2022, Paris.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, le mardi 11 janvier 2022 à 14:00

La Genèse de Vienne est un manuscrit écrit à l’encre d’argent sur du parchemin pourpré dans la première moitié du VIe siècle. Conservés à la Bibliothèque nationale d’Autriche, les vingt-quatre folios qui le constituent sont ornés de quarante-huit miniatures illustrant le texte du livre de la Genèse. Dans le cadre d’un projet de trois ans, des spécialistes des sciences expérimentales, des conservateurs- restaurateurs ainsi que des historiens de l’art se sont penchés sur les techniques de fabrication (analyse du parchemin, des encres, des colorants et des pigments), et sur les problématiques de conservation du manuscrit. Le processus de collaboration interdisciplinaire ainsi que les résultats de ce projet seront présentés lors de cette séance. **La séance se déroulera en anglais** **Intervenants** Maurizio Aceto (université du Piémont oriental Amedeo Avogadro, Italie) et Christa Hofmann (Bibliothèque nationale d’Autriche), modération Laurianne Robinet (Centre de Recherche sur la Conservation) _____ **À propos de ce séminaire** Ce séminaire de recherche fera dialoguer historiens de l’art, scientifiques de la conservation et conservateurs-restaurateurs autour de la manière dont les matériaux sont mis en œuvre pour obtenir un effet visuel dans les peintures, les enluminures, les sculptures et autres objets d’art polychromés. Les matériaux – à savoir la couleur, mais aussi tout ce qui y participe indirectement comme les liants et les vernis – et leur mise en œuvre seront étudiés en regard des diverses problématiques d’histoire de l’art et des techniques. Cette démarche se fera dans une perspective interdisciplinaire : création, transformation, réseaux, transferts techniques et artistiques. Nous souhaitons aborder particulièrement la manière dont les données matérielles relatives aux œuvres d’art et à leur technique sont mises à la disposition des chercheurs pour leur permettre d’en tirer des connaissances nouvelles sur les pratiques artistiques (tout en respectant les principes d’interopérabilité FAIR). L’enjeu du séminaire est de montrer qu’il est possible de croiser des données très hétérogènes pour faciliter de nouvelles interprétations et renouveler les pratiques en histoire de l’art et des techniques. Il s’agira ainsi de dépasser l’approche positiviste souvent associée aux données de sciences expérimentales, pour montrer comment ces données peuvent devenir des sources au même titre que les autres données produites par et pour les sciences humaines. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France** **Organisation** Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (INHA) **Comité scientifique** Claire Bosc-Tiessé (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Anne-Solenn Le Hô (C2RMF), Sigrid Mirabaud (INHA), Delphine Morana-Burlot (université Paris 1 Panthéon- Sorbonne), Sylvie Neven (BnF), Federico Nurra (INHA), Laurianne Robinet (Centre de Recherche sur la Conservation) **Programme de recherche** « La fabrique matérielle du visuel : transferts des matériaux et des techniques des panneaux peints en Méditerranée XIIIe – XVIe siècles » (domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle)

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T16:30:00