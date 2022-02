LA GÉNÉRALE POSTHUME L’Hiver rude le Prato Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

LA GÉNÉRALE POSTHUME L’Hiver rude le Prato, 4 mars 2022, Lille. LA GÉNÉRALE POSTHUME L’Hiver rude

le Prato, le vendredi 4 mars à 20:00

Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet, trapézistes de formation, nous entraînent dans un spectacle-kaléidoscope composé de scènes tirées au sort chaque soir : 8 scènes, 5 êtres humains (les techniciennes sont en jeu), 1 animal à 4 pattes, 94 tops lumière, 4 changements de plateau, 15 costumes, 3 chansons pour mettre à jour l’absurdité de nos existences, pour tâcher de sourire au plateau de ce qui nous fait pleurer dans la vie. À voir également au Boulon, partenaire 4HdF, samedi 26 février à Vieux-Condé > leboulon.fr auteurs et corps en scène : Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet régie générale : Sébastien Hazebrouck création sonore : Naima Delmond création lumière : Mathilde Domarle conception et retouches costumes : Laurine Baudoin chargée de diffusion : Alexia Ordonez

rens. réservation auprès du Prato

Une parenthèse joviale, belle, burlesque, tragique. le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T21:00:00

