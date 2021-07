Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu LA GÉNÉRALE – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Centrale 7 organise une journée artistique à domicile, sur le site des anciennes mines de fer de Bois II à Nyoiseau. Les traditionnels bilans et les projets 2021 se mêleront à des propositions hétéroclites !

Au programme : assemblée générale, expos, visites, concerts…

