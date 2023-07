L’Aveugle à la voix d’Or – conte musical La Gède aux livres 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 12 juillet 2023, Batz sur mer.

L’AVEUGLE À LA VOIX D’OR

Mercredi 12 juillet à 16h | Librairie La Gède aux livres

Dans le cadre de « Livres en Scène » la librairie La Gède aux Livres, faisant partie de la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, organise une session de conte musical écrit et narré par l’autrice Maria Diaz, accompagnée par le musicien Jack de Almeida, dans le jardin de la librairie.

L’histoire : lorsqu’il apprend que son fils est né aveugle, le roi l’abandonne en secret au coeur de la forêt. Le jeune prince grandit sous la protection des animaux sauvages, puis recueilli par des baladins, il découvre son exceptionnel talent : une voix qui guérit tous les maux. Ce conte touchant et envoûtant s’adresse aux enfants dès 7 ans et leurs parents.

>> Renseignements : Librairie, La Gède aux livres, 22 rue Jean XXIII / 09 64 25 30 11 / lagedeauxlivres.wordpress.com

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

