Haute-Garonne 5 EUR 5 Ce n’est pas une soirée pyjama habituelle qui vous attends.

Au programme : des dj’s, des performances, des petits stands et vous sur le dancefloor dans une tenue PYJAMESQUE ! Coté musique :

Nos marchand.e.s de paillettes vous feront faire de drôles de rêves !

– Louis Louis

– Belladonna Performance :

– Mika Rambar

– Coco Damoiseau

– ChrysaliX Gender Aka Nathan sélighini Pour vous restaurer :

– L’encas d’Anko réalise sur place des Taiyaki, gaufres Japonaises, en forme de poisson, sucrées – anko, choco, et autres goûts savoureux. Bienvenue aux gourmands ! Pour la première fois la Gayguette débarque en janvier avec une PYJAMA PARTY ! contact@lebikini.com +33 5 62 24 09 50 http://lebikini.com/ Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

