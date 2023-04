Musique en eure-et-loir, 13 mai 2023, La Gaudaine.

11 ème édition du Festival Musique en Eure-et-Loire –

Le violoncelle de Bach à nos jours par François Salque

Bach – Kodaly – Maratka

Un régal pour les oreilles dans un lieu sublime !.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 15 EUR.

La Gaudaine 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



11th edition of the Festival Musique en Eure-et-Loire –

The cello from Bach to nowadays by François Salque

Bach – Kodaly – Maratka

A treat for the ears in a sublime place!

11ª edición del Festival Musique en Eure-et-Loire –

El violonchelo de Bach a nuestros días por François Salque

Bach – Kodaly – Maratka

Un placer para los oídos en un marco sublime

11. Ausgabe des Festivals « Musique en Eure-et-Loire » – –

Das Cello von Bach bis heute von François Salque

Bach – Kodaly – Maratka

Ein Ohrenschmaus an einem erhabenen Ort!

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PERCHE