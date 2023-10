Visite d’une maison à Gorges La Gaubertiere à Gorges Gorges Catégories d’Évènement: Gorges

Loire-Atlantique Visite d’une maison à Gorges La Gaubertiere à Gorges Gorges, 14 octobre 2023, Gorges. Visite d’une maison à Gorges Samedi 14 octobre, 10h00 La Gaubertiere à Gorges Libre sur inscription par mail même au dernier moment cela me permettra de bien préparer la visite :) Visite d’une maison entierement rénovée à la Gaubertiere à Gorges. Projet livré en 2022. Il s’agit d’une réhabilitation totale avec modification des volumes de toiture et creation de nouveaux planchers. Chauffage chaudiere bois pellet, chassis accordéon, double hauteur. La visite est prévue sur 30mn environ. La Gaubertiere à Gorges la gaubertiere 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lise@lbarchi.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00 @LiseBronsartArchitecte Détails Catégories d’Évènement: Gorges, Loire-Atlantique Autres Lieu La Gaubertiere à Gorges Adresse la gaubertiere 44190 Gorges Ville Gorges Departement Loire-Atlantique Lieu Ville La Gaubertiere à Gorges Gorges latitude longitude 47.095704;-1.340603

La Gaubertiere à Gorges Gorges Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gorges/