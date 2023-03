Journée européennes des métiers d’art – Reliure, dorure et marbrure La Gaubergerie, 27 mars 2023, Mahéru Mahéru.

Journée européennes des métiers d’art – Reliure, dorure et marbrure

Atelier Théus La Gaubergerie Mahéru Orne La Gaubergerie Atelier Théus

2023-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-30 18:00:00 18:00:00

La Gaubergerie Atelier Théus

Mahéru

Orne

Mahéru .

Anne Elisabeth Gillot, relieure, vous présente les outils et machines anciennes dédiés à la fabrication artisanale des livres: cisaille, massicot, presse à percussion, fers à dorer, composteurs, cousoir, pierre à parer, etc.

Les différentes étapes de fabrication d’un livre seront décrites. Des miniatures illustreront les différentes structures possibles du livre.

Un étalage d’échantillons de peaux (basane, chagrin et maroquin), de toiles et de papier marbrés rendra compte de la diversité des textures et des couleurs disponibles pour habiller les livres.

Vente de papiers marbrés à la cuve

Anne Elisabeth Gillot, relieure, vous présente les outils et machines anciennes dédiés à la fabrication artisanale des livres: cisaille, massicot, presse à percussion, fers à dorer, composteurs, cousoir, pierre à parer, etc.

Les différentes étapes de fabrication d’un livre seront décrites. Des miniatures illustreront les différentes structures possibles du livre.

Un étalage d’échantillons de peaux (basane, chagrin et maroquin), de toiles et de papier marbrés rendra compte de la diversité des textures et des couleurs disponibles pour habiller les livres.

Vente de papiers marbrés à la cuve

La Gaubergerie Atelier Théus Mahéru

dernière mise à jour : 2023-03-12 par