Goûter fanzine à La Gâterie Samedi 4 novembre, 14h00 La Gâterie Gratuit

Animation : Vianney Riffault.

Unissons nos talents pour un atelier fanzine inédit lors d’un goûter convivial ! Plongez au cœur de la micro-édition en expérimentant le

Do It Yourself et créons ensemble un fanzine collectif. Cette activité artistique est bien plus qu’une simple expression créative ; c’est un acte de liberté, un partage inspirant, et un hommage au collectif.

Les fanzines, nés dans les années 1930 grâce aux passionnés de science- fiction, ont ensuite été adoptés et popularisés par les mouvements punk et féministe.

Rejoignez-nous pour un moment riche en échanges, en découvertes et en partage d’idées. Plongez dans l’univers captivant de la microédition du fanzinat.

La Gâterie, espace de création contemporaine, possède la seule fanzinothèque du département, regroupant des centaines de fanzines.

8 participant.e.s maximum.

Sur réservation à : contact@lagaterie.org

Contact : 02 51 46 14 05

La Gâterie 17 place du Marché 85 000 La Roche-sur-Yon Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lagaterie.org »}] [{« link »: « mailto:contact@lagaterie.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00

