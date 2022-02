La gastronomie française, quel avenir ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La gastronomie française, quel avenir ? Cité des sciences et de l’Industrie, 15 février 2022, Paris. La gastronomie française, quel avenir ?

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 15 février à 19:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quels nouveaux aliments garniront nos assiettes ? Aurons-nous définitivement adopté la viande artificielle ? L’idée de « tradition culinaire » aura -t-elle encore du sens dans les décennies à venir ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T19:00:00 2022-02-15T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La gastronomie française, quel avenir ? Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-15 was last modified: by La gastronomie française, quel avenir ? Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 15 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris