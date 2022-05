La Garouste Fontrailles Fontrailles Catégories d’évènement: Fontrailles

Hautes-Pyrénées

La Garouste Fontrailles, 21 juin 2022, Fontrailles.

2022-06-21 – 2022-07-03

Fontrailles Hautes-Pyrénées Fontrailles La Garouste, c’est un condensateur d’imaginaires. Habitantes et habitants du canton triais et ses alentours, nous voulons vous donner la possibilité de créer et d’assister à des évènements culturels !

Dans une ancienne cabane abandonnée, située sur la commune de Fontrailles (65). Elle sera mise à disposition pour l’organisation d’évènements liés aux questions socio-environnementales. A côté de la cabane, une caravane pourra héberger les artistes, membres de l’association ou badauds de passage.

Chantiers participatifs du 21-06 au 3-07. https://www.helloasso.com/associations/la%20garouste/collectes/chantier-participatif-construisons-la-garouste-1 Fontrailles

