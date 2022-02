» La Garonne face au réchauffement climatique » Cénac Cénac Catégories d’évènement: Cénac

» La Garonne face au réchauffement climatique » Cénac, 11 février 2022, Cénac.

2022-02-11 18:30:00 – 2022-02-11 20:00:00

Cénac Gironde Cénac EUR 0 0 Conférence et rapport du GIEC 2021 sur « la garonne face au réchauffement climatique. Conférence et rapport du GIEC 2021 sur « la garonne face au réchauffement climatique. +33 5 56 49 34 77 Conférence et rapport du GIEC 2021 sur « la garonne face au réchauffement climatique. Terre et Océan

