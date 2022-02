La Garonne Expose à la Maison des Associations Maison des associations, 31 janvier 2022, Toulouse.

du lundi 31 janvier au samedi 19 février à Maison des associations

### 20 ans, ça se fête ! La Garonne Expose fête ses 20 ans à la Maison des Associations de Toulouse ! L’occasion de découvrir les travaux de pas moins de 44 Artistes, 36 peintres, 5 sculpteurs et 3 photographes, ainsi que de l’invitée d’honneur, l’artiste Véronique Labadie-Layton. Durant le vernissage, vendredi 4 février, 5 prix sont décernés. De nombreux lots, surprises et cadeaux (dont 50 tote bag personnalisés « La Garonne expose » contenant du matériel artistique offert par Le Géant des beaux-arts, partenaire de l’association, ainsi que 50 gobelets éco-responsables & collectors « La Garonne expose, 20 ans ! ») sont également distribués aux participants pour fêter cet anniversaire comme il se doit ! ### L’association Créée en 2001 à l’initiative d’étudiants en Beaux-Arts, La Garonne Expose est une association loi 1901 qui a pour vocation d’organiser l’exposition d’art située place de la Daurade à Toulouse. La Garonne Expose permet aux artistes professionnels comme aux artistes amateurs, aux artistes confirmés comme aux artistes qui travaillent en dehors des circuits officiels des galeries d’art de présenter leurs œuvres au public et en extérieur toute l’année. Peintres, sculpteurs, photographes exposent les dimanches et jours fériés de 10h à 19h par jour de beau temps toute l’année, place de la Daurade. ![]() ### Plus d’infos [La Garonne Expose ](http://www.la-garonne-expose.com/) ![]() ### Infos pratiques Du lundi 31 janvier au samedi 19 février, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. À la Maison des Associations, 3 place Guy Hersant

Culture

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



