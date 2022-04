La Garonne au printemps avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux, le vendredi 22 avril à 10:00

**…et les activités spécifiques de la saison qui débute.** **À partir de 12 ans, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Parcours le long du fleuve au cours duquel nous évoquerons l’hydrologie (débits, climat, risques, qualité de l’eau) les écosystèmes aquatiques (planctons, poissons) et terrestres(végétation, oiseaux) Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T12:00:00

