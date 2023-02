La gargarousse Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Munster

La gargarousse, 21 février 2023, Munster . La gargarousse place des Tuileries Munster Haut-Rhin

2023-02-21 20:00:00 – 2023-02-21 23:00:00 Munster

Haut-Rhin EUR Chanson La Gargarousse célèbre la poésie des p’tits bonheurs, la camaraderie chère à Brel et Brassens ou encore cette Dolce Vitae qui vous remplit le cœur et vous colle le sourire aux lèvres. Que ce soit entre amis, en famille, autour d’un vers ou autour d’un verre, « La Garga » pare l’ivresse des beaux moments de chant, d’accordéon, de trompette, de ukulélé, de piano, et de guitare, offrant à ses chansons un écrin joyeux, enivrant et coloré. Spectacle de chansons Munster

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse place des Tuileries Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster /

La gargarousse 2023-02-21 was last modified: by La gargarousse Munster 21 février 2023 Haut-Rhin Munster place des Tuileries Munster Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin