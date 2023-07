Feu d’artifice à Mauroux La garenne Mauroux, 14 juillet 2023, Mauroux.

Mauroux,Lot

Afin de commémorer cette journée de Fête nationale, la marie et les association de Mauroux vous offrent un feu d’artifice.

2023-07-14 23:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

La garenne

Mauroux 46700 Lot Occitanie



To commemorate this National Holiday, the Mauroux town hall and associations are offering a fireworks display

Para conmemorar esta Fiesta Nacional, el ayuntamiento y las asociaciones de Mauroux ofrecen un espectáculo de fuegos artificiales

Um diesen Nationalfeiertag zu begehen, bieten Ihnen die Marie und die Vereine von Mauroux ein Feuerwerk an

