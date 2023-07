Célébrations du 14 Juillet La Garenne Mauroux, 14 juillet 2023, Mauroux.

Mauroux,Lot

La Mairie et les associations du village fêtent le 14 juillet à la garenne.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

La Garenne

Mauroux 46700 Lot Occitanie



The Town Hall and the village associations celebrate the 14th of July at the Garenne

El Ayuntamiento y las asociaciones del pueblo celebran el 14 de julio en La Garenne

Das Rathaus und die Vereine des Dorfes feiern den 14. Juli in der Garenne

