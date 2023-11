Parade de Noël La Gare Vitry-le-François, 24 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Parade de Noël avec l’arrivée du Père-Noël à la gare puis déambulation jusqu’à la Place d’Armes. 16h..

2023-12-24

La Gare Place de la Gare

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Christmas parade with the arrival of Santa Claus at the train station and then a stroll to the Place d’Armes. 16h.

Desfile de Navidad con la llegada de Papá Noel a la estación y, a continuación, un paseo hasta la Place d’Armes. 16h.

Weihnachtsparade mit der Ankunft des Weihnachtsmanns am Bahnhof und anschließendem Umzug bis zur Place d’Armes. 16h.

