LA GARE SOCIAL CLUB AVEC LES ECLIPSES ELECTRONIQUES LA GARE DE COUSTELLET, 4 mars 2023, MAUBEC.

Gratuit pour les moins de 15 an(s) La Gare Social Club, soirée « clubbing » revisitée, dédiée aux musiques électroniques vous revient ! Pour cette 8e édition, on poursuit la collaboration (initiée en 2019) avec le collectif avignonnais Éclipses Électroniques (R_mpart session, Sh_p & music, After officiel du Kolorz, Electro & Art…) un vivier de producteurs et djs locaux suivis de près par son jeune label « Trébuche records », féru d’univers techno, house, dub, break ou ambient avec une oreille attentive pour l’underground, la face cachée musicale. Comme toujours, nos DJ avignonnais nous proposeront un·e une DJ “Guest” en milieu de soirée. Ouverture du lieu à 19h30 avec bar et petite resto

LA GARE DE COUSTELLET MAUBEC 105 QUAI DES ENTREPRISES Vaucluse

Ouverture du lieu à 19h30 avec bar et petite resto

