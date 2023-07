Ferme de Belinval La gare Saulces-Monclin, 12 juillet 2023, Saulces-Monclin.

Saulces-Monclin,Ardennes

Production et transformation de lait de brebis en bons produits fermiers ! Également vente de viande d’agneau avec une partie élevage. Retrouvez leurs produits sur cagette.net et sur locavor.fr.

La gare

Saulces-Monclin 08270 Ardennes Grand Est



Production and transformation of ewe’s milk into good farm products! Also sale of lamb meat with a breeding part. Find their products on cagette.net and on locavor.fr

Producción y transformación de la leche de oveja en buenos productos agrícolas También venta de carne de cordero con una parte de cría. Encuentre sus productos en cagette.net y locavor.fr

Erzeugung und Verarbeitung von Schafsmilch zu guten Bauernhofprodukten! Auch Verkauf von Lammfleisch mit einem Teil Viehzucht. Ihre Produkte finden Sie auf cagette.net und locavor.fr

