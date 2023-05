Ça touche pas terre : workshop sculpture avec Alexia Chevrollier La Gare Robert Doisneau, 16 septembre 2023, Carlux.

Ça touche pas terre : workshop sculpture avec Alexia Chevrollier Samedi 16 septembre, 13h30 La Gare Robert Doisneau Gratuit. Réservation obligatoire.

L’artiste Alexia Chevrollier + une classe + de la terre crue = des sculptures éphémères !

« Ça touche pas terre ! » c’est quoi ?

Conçu et animé par l’artiste Alexia Chevrollier, « Ça touche pas terre ! » est un atelier qui interroge les règles et normes héritées de la sculpture classique : « Une sculpture doit être présentée sur un socle ! » ; « Une sculpture, ça doit être solide ! » ; « Une sculpture est éternelle ! ». L’artiste propose aux participant·e·s de s’amuser à déconstruire ces affirmations en travaillant un volume en terre crue, après découverte des techniques et gestes employés par les artistes contemporains, puis en réfléchissant à la présentation de leurs réalisations dans l’espace.

La Gare Robert Doisneau 650 route de la Dordogne, 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 59 10 70 https://www.lagare-robertdoisneau.com/ https://www.facebook.com/lagarerobertdoisneau/ Un lieu unique au cœur du Périgord Noir, dédié au photographe Robert Doisneau et à l’art de la photographie en général. C’est pour rendre hommage à ce photographe humaniste qu’est né le projet « La Gare : Espace Robert Doisneau ». L’idée de réhabiliter l’ancienne Gare de Carlux pour en faire une galerie d’exposition dédiée à Robert Doisneau, part de la fameuse photo prise en 1939 devant cette la gare où l’on peut voir sa femme Pierrette Doisneau et trois de ses amis. Cet espace accueille : – Deux galeries d’art photographique – L’office de tourisme du Pays de Fénelon – Une salle culturelle polyvalente (Expositions temporaires, salle de médiation et de résidence artistique…) – Une salle de formation – Un café – Une boutique Toutes nos expositions sont gratuites alors venez vite nous rendre visite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Alexia Chevrollier