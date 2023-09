HEAVEN La Gare Paris, 29 septembre 2023, Paris.

HEAVEN 29 et 30 septembre La Gare Entrée libre

Machine rythmique diabolique dans laquelle le corps s’élance dans une transe sur mesure, Heaven nous offre un ticket unique et sans retour pour le paradis.

En interplay permanent, en tension constante et à l’écoute de chaque vibration dans la salle et sur scène, chacun de leur concert est un happening musical et une expérience unique. Ils installent le temps d’un concert, un son hors norme électrique, cosmique, électro et psychédélique en totale liberté.

Joce MIENNIEL flutes Korg MS20

Maxime DELPIERRE guitare

Antonin LEYMARIE batterie sample electronics

La Gare 1 avenue Corentin Cariou Paris 75019 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

2023-09-30T21:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00

free éléctro