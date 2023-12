Train spectacle du crépuscule La gare Massangis Catégories d’Évènement: Massangis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:00:00

fin : 2024-07-20 23:30:00 . « Le train du crépuscule et ses féeries ». Restauration permanente avec food-truck.

Spectacle unique avec le train du crépuscule en son et lumière avec animations par la troupe l’Otrcirk (cracheur de feu, jonglerie, voltige…). EUR.

La gare Route de Coutarnoux

Massangis 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

