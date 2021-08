La gare : lieu symbolique de l’histoire d’Oloron et du Béarn Gare d’Oloron Sainte-Marie, 18 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

### Action proposée par l’association Terres de Mémoire(s) et de Luttes. Sur le trajet de la ligne Pau-Oloron-Canfranc, une gare, celle d’Oloron Ste Marie. Mise en service en 1883, cette gare dédiée au commerce et à la circulation des passagers est devenue par la suite un triste symbole de la mémoire oloronaise et béarnaise. Elle a vu passer les soldats de 1914 et 1939 partant au front, les milliers de Républicains espagnols et Brigadistes internationaux venant du Roussillon pour leur internement au camp de Gurs en 1939, l’arrivée des «Indésirables» juifs, syndicalistes et politiques internés au camp de Gurs en 1940. Puis sous le Gouvernement de Vichy, le départ des 6 convois soit environ 4000 hommes, femmes et enfants juifs venant du camp de Gurs vers le camp de Drancy puis vers les camps d’extermination nazis. Terres de Mémoires et de Luttes vous attendra sur le site de la gare de 10h à 17h le samedi 18 septembre avec des expositions.

Gratuit. Sur inscription.

Action proposée par l’association Terres de Mémoire(s) et de Luttes.

Gare d’Oloron Sainte-Marie avenue de la gare, 64400 Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00