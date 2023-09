Double concert à la Gare (comme à la Gare) La Poupoune de ses morts La Gare La Porcherie, 30 septembre 2023, La Porcherie.

La Porcherie,Haute-Vienne

Double concert à la Gare (comme à la Gare) La Poupoune de ses morts

C’est la rencontre de In Poupoune We Trust et Les Amis Nos Morts, ou quand 2 chaman d’Emmaüs s’essayent aux rituels nécromanciens 2.0.

Un grand barouf suprême, plus de 2 heures de musique non stop ou les morts se relèvent pour chanter et danser, mis en lumière par l’apocalypse en personne.

Pour les Amateureuses de musique décomposée, encore grouillante de vers ou faisant fourrure neuve de mycoses poilues:

IN POUPOUNE WE TRUST deux chamans de pacotille qui par leur musique froide des pays chauds hantent les fissures polyu-rétamées du monde & LES AMIS NOS MORTS solo de dark hip-hop instrumental pour faire chanter des crânes et bouger les têtes. Entrée libre, Participation au chapeau.

Bar – Restauration : Les bonnes galettes limousines de « Pose ta Galette ». Parking à l’arrière le long des voies ferrées..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

La Gare

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Double concert at La Gare (as in La Gare) La Poupoune de ses morts

It’s the meeting of In Poupoune We Trust and Les Amis Nos Morts, or when 2 Emmaüs shamans try their hand at necromantic 2.0 rituals.

A supreme racket, over 2 hours of non-stop music where the dead rise to sing and dance, highlighted by the apocalypse himself.

For lovers of decomposed music, still crawling with worms or sporting new fur from hairy mycosis:

IN POUPOUNE WE TRUST two junk shamans whose cold music from hot countries haunts the polyu-retamed cracks of the world & LES AMIS NOS MORTS instrumental dark hip-hop solo to make skulls sing and heads bob. Free admission, participation by the hat.

Bar – Catering: « Pose ta Galette »‘s delicious Limousin galettes. Parking at the rear along the railroad tracks.

Doble concierto en La Gare (comme à la Gare) La Poupoune de ses morts

Es el encuentro de In Poupoune We Trust y Les Amis Nos Morts, o cuando 2 chamanes de Emmaüs se ponen a prueba en rituales nigrománticos 2.0.

Es una explosión suprema, más de 2 horas de música sin parar donde los muertos se levantan para cantar y bailar, traídos a la vida por el mismísimo apocalipsis.

Para fans de la música descompuesta, aún repleta de gusanos o con pieles nuevas de hongos peludos:

IN POUPOUNE WE TRUST dos chamanes cuya música fría de países calientes recorre las grietas de poliuretano del mundo & LES AMIS NOS MORTS solo instrumental de hip-hop oscuro para hacer cantar a los cráneos y menear las cabezas. Entrada libre, participación a la gorra.

Bar – Catering: deliciosas galettes de Limousin de « Pose ta Galette ». Aparcamiento en la parte trasera junto a las vías del tren.

Doppelkonzert im Gare (wie im Gare) La Poupoune von seinen Toten

Es ist das Zusammentreffen von In Poupoune We Trust und Les Amis Nos Morts, oder wenn zwei Schamanen aus Emmaus sich an nekromantischen Ritualen 2.0 versuchen.

Die Toten stehen auf, um zu singen und zu tanzen, und werden von der Apokalypse höchstpersönlich ins rechte Licht gerückt.

Für Liebhaberinnen verwester Musik, die noch von Würmern wimmelt oder einen neuen Pelz aus haarigen Pilzen macht:

IN POUPOUNE WE TRUST zwei Schamanen, die mit ihrer kalten Musik aus heißen Ländern in den polyu-retamierten Rissen der Welt herumspuken & LES AMIS NOS MORTS, ein Dark-Hip-Hop-Instrumentalsolo, das Schädel zum Singen und Köpfe zum Bewegen bringt. Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Bar – Restauration: Die guten Galettes limousines von « Pose ta Galette ». Parkplätze auf der Rückseite entlang der Bahngleise.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne