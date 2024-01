CONFÉRENCE – CHARETTE, ENTRE HISTOIRE ET LÉGENDE La Gare La Bernerie-en-Retz, samedi 20 janvier 2024.

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose le 20 janvier 2024 une conférence sur Charette.

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) proposere une conférence autour de la figure de François Athanase Charette de La Contrie.

Cette conférence sera animée par Lionel Dumarcet, Docteur en histoire et titulaire d’un D.E.A. d’Histoire de l’Art, qui a spécialisé ses recherches sur l’histoire de la Révolution, en particulier la Guerre de Vendée. Son intervention se basera sur son ouvrage François Athanase Charette de la Contrie: Une histoire véritable.



Thème de la conférence : Le mystère entourant la figure emblématique de Charette, général royaliste de la guerre de Vendée aux multiples facettes, sera abordé à travers une remise en question des récits préexistants.

En effet, en remettant en cause les erreurs et les incohérences des anciennes biographies, et en s’appuyant sur un examen minutieux des sources existantes, le conférencier soulignera divers aspects, parfois méconnus, de sa vie : de l’itinéraire du marin Charette, à son implication dans des événements clés tels que les massacres de Machecoul, en passant par sa participation à la défense des Tuileries.

François Athanase Charette de la Contrie, héro pour les uns, figure controversée pour d’autres, est celui qui tint tête aux armées révolutionnaires, et dont Napoléon voyait en lui « percer du génie ». Il reste un personnage incontournable de notre histoire.

La Gare Rue du Clos du pin

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr



