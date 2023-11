CONFÉRENCE – LE CHÂTEAU DE NOISY AU TEMPS DES GONDI DUCS DE RETZ La Gare La Bernerie-en-Retz, 20 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose le lundi 20 novembre 2023 une conférence sur le château de Noisy au temps des Gondi ducs de Retz.

Cette conférence sera animée par Bruno Bentz, docteur en archéologie, président de l’association OMAGE, et responsable des fouilles archéol.

2023-11-20 fin : 2023-11-20 . .

La Gare Rue du Clos du pin

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



On Monday November 20, 2023, the Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) will be holding a conference on the château de Noisy at the time of the Gondi dukes of Retz.

The talk will be given by Bruno Bentz, PhD in archaeology, president of the OMAGE association, and in charge of archaeological excavations at the château

El lunes 20 de noviembre de 2023, la Sociedad de Historiadores del País de Retz (SHPR) organiza una conferencia sobre el castillo de Noisy en la época de los duques Gondi de Retz.

La conferencia correrá a cargo de Bruno Bentz, doctor en arqueología, presidente de la asociación OMAGE y responsable de las excavaciones arqueológicas en el castillo

Die Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) bietet Ihnen am Montag, den 20. November 2023, eine Konferenz über das Schloss Noisy zur Zeit der Gondi-Herzöge von Retz an.

Der Vortrag wird von Bruno Bentz, Doktor der Archäologie, Präsident des Vereins OMAGE und Verantwortlicher für die archäologischen Ausgrabungen, gehalten

