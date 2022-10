La gare des hasards Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Val de Louyre et Caudeau EUR 10 10 Vendredi 4 novembre à 21h, découvrez la nouvelle comédie musicale de l’association Vézère en scènes : La Gare des hasards. Un hall de gare, des situations cocasses, des rencontres improbables, des tranches de vie … illustrées par des sketchs et des chansons.

Un spectacle varié, dynamique, résolument divertissant.

Une invitation au voyage … en train bien sûr ! Entrée : 10 euros

Espace culturel André Malraux de Cendrieux. ©Vézère en scènes

