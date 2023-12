Rouge cerise La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, 22 mars 2024, Saint-Juéry.

Rouge cerise Vendredi 22 mars 2024, 10h30 La Gare de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Spectacle interactif en ien avec la Semaine petite enfance

Par la Compagnie le Chant des Lignes

Pour aller chez Mamie, je longe le bois, traverse la ville, et me voilà arrivée ! Dans son jardin, elle a planté un cerisier qui donne de délicieuses cerises bien rouges. J’adore m’en régaler quand c’est la saison… Même si sa maison est un peu vieille j’aime bien y aller ; et je sais que si parfois j’ai peur, c’est à cause des histoires que je m’imagine… Mais quoi qu’il arrive, mes pensées me ramènent toujours vers le rouge des merveilleuses cerises de mamie ; parce que j’adore les cerises !

Spectacle interactif, réalisé à partir d’albums jeunesse pour éveiller les enfants à la lecture et au spectacle vivant.

En partenariat avec le multiaccueil de la ville de Saint-Juéry et le Relais Petite Enfance du Grand Albigeois.

De 3 mois à 3 ans.

La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l’ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d’accueil et d’exposition), une salle associative, et une école de musique.