Festival Occitan La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, 5 octobre 2023, Saint-Juéry.

Festival Occitan 5 – 8 octobre La Gare de Saint-Juéry

Du 5 au 8 octobre 2023 : festival d’automne du Cercle Occitan de Saint-Juéry à l’espace culturel de la gare.

Après le succès des festivités du printemps et de l’été le COST-J propose son festival d’automne « Sant-Juèri a l’ora occitana » pour clôturer cette saison 2023.

Une programmation qui valorise la langue et la culture occitane et qui mobilise bénévoles, intervenants, artistes amateurs ou professionnels, avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.

Du 6 au 8 octobre : Exposition hommage à Christian Laux

– Vendredi 6 octobre

16h : Conférence consacrée à l’œuvre de cet éminent occitaniste par Raymond Ginouillac et Bernard Lescalier, qui ont travaillé plus de 20 ans à ses côtés.

20h30 : Concert de Fabrice Rougier et Pascale Cabanel du groupe « Votz et Boha » : un étonnant voyage dans leur imaginaire occitan…

– Samedi 7 octobre

16h : Théâtre « La tata se Marie » par Los de Rocheguda

20h30 : Récital de chansons festives et métissées « occitanorientales » par Primaël Montgauzí et Chokri Trabelsi du groupe Noubalòtcha.

– On termine dimanche 8 octobre avec une matinée rouergate

8h30 : petit déjeuner avec tripoux ou fouace,

De 9h30 à11h30 chanteurs, danseurs, conteurs et musiciens mettront en valeur, les écrits, la musique traditionnelle et la danse aveyronnaises

11h30 : apéritif rouergat avec pâté, saucisson, fouace et vin de Marcilhac. contact : santjueri.oraoccitana@orange.fr

La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 07 00 http://www.ville-saint-juery.fr/La-Gare,1611.html La Gare est une salle de spectacle, équipement culturel et associatif municipal, aménagée dans l'ancienne gare de Saint-Juéry. Inaugurée en novembre 2019, elle contient une salle de spectacle (avec hall d'accueil et d'exposition), une salle associative, et une école de musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T23:59:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00

cercle occitan